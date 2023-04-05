Україна й Польща здатні наповнити новим безпечним і технологічним змістом увесь простір між Балтійським і Чорним морями – Президент на українсько-польському економічному форумі

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда взяли участь в українсько-польському економічному форумі.

Захід спрямований на зміцнення економічних зав’язків між двома державами. У межах форуму українські та польські експерти й бізнесмени обмінювалися думками щодо шляхів розвитку та зміцнення економічних відносин України та Польщі.

Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками заходу, зазначив, що після перемоги над агресором на Україну й Польщу чекає велике майбутнє в розбудові економіки.

«Вранці дорогою до Варшави ми бачили багато різного вантажного транспорту, що їхав у бік України. І це має дуже оптимістичний вигляд, коли бізнес працює з країною, коли бізнес вірить в Україну, коли бізнес розширює свою присутність. Це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Я дуже дякую вам, Польще, що ви вірите в майбутнє України», – сказав Глава держави.

Президент висловив подяку всьому польському бізнесу й кожній компанії та підприємцю за роботу з Україною та в Україні.

«Я вдячний за кожне виробництво, яке працює, за кожне робоче місце, що створює добробут для українців і поляків, я впевнений, обопільно! І всупереч будь-яким загрозам, будь-яким обставинам часу російської агресії різні польські компанії продовжують працювати в Україні. І всім, хто вірить у нашу державу, вірить не лише в наше майбутнє, а й у наше сучасне, я хочу подякувати й поаплодувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави відзначив компанії, що працюють у східних регіонах України, які особливо часто зазнають російського терору. Глава держави наголосив, що економічна стійкість забезпечує суспільну стійкість і зберігає нормальне життя.

Він також подякував польським компаніям, які від початку війни надавали й надають матеріали та ліки українським медичним закладам, які допомагали забезпечувати українських дітей, що перебувають у Польщі, та внутрішньо переміщених осіб усередині України.

Президент відзначив польський бізнес, який пішов із російського ринку, проявив людяність, а не прагматизм і цим зробив свою інвестицію у наближення перемоги над російською агресією.

«Я впевнений, що ми збережемо всю економічну й гуманітарну мобілізованість наших відносин і тоді, коли на повну силу розгорнеться дуже важливий і амбітний проект української відбудови. Ми вже працюємо разом для відновлення, але очевидно, що це лише початковий етап», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна й Польща здатні наповнити новим безпечним і технологічним змістом увесь простір між Балтійським і Чорним морями.

«Наш економічний, енергетичний, соціальний, гуманітарний, культурний потенціал у балто-чорноморському просторі, впевнений, дасть десятиліття зростання для наших народів, для всієї Європи й кожного нашого партнера», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що всі складні питання українсько-польського порядку денного будуть розв’язані.

«Бо це не складнощі – це дрібниці порівняно з тією міцністю, потужністю, які є в нашій дружбі, у нашому партнерстві», – сказав він.

Президент запросив польський бізнес долучатися до відбудови України як майбутнього члена Європейського Союзу.

Зі свого боку Анджей Дуда зазначив, що попри війну Росії проти України проводиться українсько-польський економічний форум, бо «ми дивимося не лише на те, що відбувається в цей момент в Україні, а й на те, що буде в майбутньому». «Тому що ми глибоко віримо в перемогу України», – наголосив він.

Президент Польщі переконаний, що після завершення війни спільними зусиллями Україна буде відбудована, стане сучаснішою, готовою до динамічного розвитку країною, яка використовує свій потенціал.

Анджей Дуда акцентував, що вже зараз, під час війни, Польща є найбільшим торговельним партнером України.

«Сьогодні ми можемо сказати нашим підприємцям, що намагатимемося створити найкращі умови для їхнього розвитку. Ми б хотіли, щоб ви взяли участь у відбудові України, але також хочемо, щоб і після війни ви співпрацювали з Україною. Потенціал такої співпраці величезний», – зазначив він.

Президентські подружжя України та Польщі також поспілкувалися з представниками польських волонтерських, рятувальних служб та служб із розмінування, які беруть участь у наданні логістичної та гуманітарної допомоги Україні.

Володимир Зеленський подякував волонтерам і рятувальникам за значну підтримку українського суспільства.