Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot – Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників 33-ї сесії ПА ОБСЄ

Україна потребує допомоги в отриманні ракет до систем протиповітряної оборони, посилення санкційного тиску для примусу Росії до переговорів та у звільненні українців із російського полону й поверненні дітей. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з Одеси.

Глава держави подякував за увагу до України та підтримку Українського народу.

Президент зазначив, що лише вчора пізно ввечері рятувальники завершили розбирати завали житлових будинків після російської атаки в ніч на 2 липня. Унаслідок цього удару загинуло 30 людей, ще близько ста зазнали поранень.

«Нам потрібно більше ППО. Мова про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що обговорював допомогу українській ППО із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном та з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Також продовжиться робота з іншими партнерами, серед яких і Президент США Дональд Трамп.

«Сьогодні День незалежності Америки. І Америка разом із вільним світом може допомогти нам захистити нашу незалежність від російських убивць, від цього жахливого російського бажання знищувати людське життя», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна багато робить на полі бою та здійснює далекобійний тиск на Росію, щоб ускладнити їй утримання тимчасово окупованих українських територій, ведення війни та продовження відмови від переговорів. За його словами, ці зусилля мають підкріплюватися санкціями проти Росії – запровадженням нових обмежень, щоб у Росії залишалося менше можливостей адаптуватися до війни.

«Особливо важливо тиснути на нафтовий сектор Росії. Він просто не зможе вижити без вільного доступу своєї нафти до європейських морів. Це критичний маршрут. Якщо його перекрити, Росія втратить здатність фінансувати цю війну. Тож кожна країна, яка зупиняє танкери російського тіньового флоту, робить реальний внесок у завершення цієї війни», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, Європа повинна мати юридичні інструменти для конфіскації та продажу нафти, яку перевозить тіньовий флот.

Президент також наголосив, що війна Росії ніколи не має стати нормою. Він зазначив, що Росія докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні зв’язки та повернути вплив. Зокрема, Російська Федерація вдається до медійного тиску та намагається дестабілізувати ті європейські голоси, які чесно говорять про війну і хочуть сильнішої Європи.

Глава держави окремо закликав допомогти Україні повернути людей із російського полону – військовополонених, цивільних заручників, зокрема трьох представників ОБСЄ, та дітей.

«Прошу й надалі допомагати нам захищати наших людей завдяки вашому політичному лідерству та практичним рішенням. Прошу також підтримати наші зусилля заради дипломатії, щоб ця війна закінчилася завдяки переговорам, а не через ще більші руйнування, чого саме і прагне Росія. Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи, ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя», – підсумував Президент.

33-тя щорічна сесія ПА ОБСЄ проходитиме до 8 липня у Гаазі. У ній планують взяти участь понад 250 парламентаріїв із 54 держав.