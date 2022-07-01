Україна матиме свою модель безпеки, і це мають бути чіткі, юридично вивірені гарантії – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що наша держава має отримати власну дієву модель безпеки з урахуванням усього наявного досвіду, і ці гарантії повинні бути надійними та юридично бездоганними.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ після першого засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, яку він очолює разом з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Керівник Офісу Президента наголосив, що 24 лютого цього року система безпеки у Європі була зруйнована, її не існує після початку агресивної війни Росії проти України.

«У нас буде свій варіант моделі безпеки. При цьому будемо звертати увагу на всі успішні моделі гарантій безпеки. Конструкція, яку ми сьогодні бачимо, може передбачати існування великої угоди для великої кількості країн, які захочуть бути гарантами. Також це не виключає існування двосторонніх договорів між країнами, які захочуть додати до цих гарантій інші, зробити більш детальні гарантії, які б стосувалися двосторонніх відносин», – пояснив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що група працюватиме дуже швидко і планує вийти на перший документ щодо рекомендацій у початковій редакції протягом липня.

Він переконаний, що напрацювання гарантій безпеки загалом зміцнюватиме позицію України в нинішній ситуації.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен зауважив, що Україна має довгострокову мету – приєднатися до НАТО, що закріплено в Конституції Української держави, але на шляху до цього, у проміжний період, потрібно забезпечити безпеку України в такий спосіб, щоб не відбувалися подібні агресії.

«Тож наше завдання – напрацювати стовідсоткові гарантії безпеки, які будуть набагато серйознішими й потужнішими за ті, що закладалися в Будапештський меморандум», – сказав він.

Колишній Генсек НАТО наголосив, що найкращою безпековою гарантією буде насамперед забезпечення наявності в Україні потужної і спроможної армії та сил безпеки, і не має бути жодних обмежень щодо чисельності Збройних Сил України.

Він також висловив переконання, що такі країни, як США, Велика Британія, які серйозно підтримують Україну, відіграватимуть важливу роль у залученні інших держав до кола країн-гарантів.

Крім того, на його думку, в гарантіях безпеки потрібно врахувати економічну допомогу, адже економічна міць України також буде запорукою її безпеки.