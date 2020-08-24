Україна має бути країною, яку запросять до Європейського Союзу, але рішення залишиться за нами – Президент



Європейські лідери мають чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства у Європейському Союзі, зазначив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews.

«Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: «Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

«Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна», – зазначив Президент.

На його думку, попри те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.

Водночас, як наголосив Володимир Зеленський, країни Європи та Європейський Союз підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

«Ми бачимо, як Європа санкційно сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації. Я їм за це вдячний», – резюмував Глава держави.

