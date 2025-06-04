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Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС із дотриманням європейських стандартів і втіленням найкращого світового досвіду – Ігор Жовква

5 червня 2025 року - 19:21

Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС із дотриманням європейських стандартів і втіленням найкращого світового досвіду – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з урядовим координатором Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анценгрубером.

Ігор Жовква привітав Вольфганга Анценгрубера з нещодавнім призначенням і наголосив на тому, що створення посад координаторів з питань відбудови України є важливим для збільшення ефективності співпраці.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Австрії за надану фінансову та гуманітарну допомогу, яка загалом становить близько 2,9 млрд євро.

«Розраховуємо на продовження й розширення допомоги Україні з боку Австрії у сферах, які є пріоритетом для України. Йдеться, зокрема, про гуманітарне розмінування, відбудову об’єктів критичної інфраструктури, домівок, укриттів, медичних закладів», – наголосив Ігор Жовква.

Вольфганг Анценгрубер запевнив у продовженні підтримки України з боку Австрії.

Окрема увага – участі австрійського уряду та бізнесу в повоєнному відновленні України та розширенню економічної співпраці.

«Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС із дотриманням європейських стандартів і втіленням найкращого світового досвіду. Розраховуємо на активну участь Австрії у післявоєнній відбудові України, передусім у сферах і галузях, де Австрія займає провідні позиції», – підсумував заступник керівника Офісу Президента.

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