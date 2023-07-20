Україна має отримати надійні гарантії безпеки й об’єднати весь світ навколо Формули миру Володимира Зеленського – Андрій Єрмак на Aspen Security Forum

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначає, що наша держава продовжує працювати над отриманням надійних гарантій своєї безпеки та об’єднанням якомога більшої кількості країн навколо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського. Про це він заявив під час онлайн-участі в 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі (Aspen Security Forum).

Андрій Єрмак наголосив, що після саміту НАТО у Вільнюсі делегація України повернулася додому з чітким розумінням наступних кроків.

«Нам потрібно перемогти у війні так швидко, як це можливо. І ми чули, що всі союзники не лише вірять, а й упевнені в нашій перемозі. Тож Україна має отримати надійні та дієві гарантії безпеки», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави відзначив важливість погодження під час саміту НАТО лідерами країн G7 Спільної декларації про підтримку України, яка містить елементи Київського безпекового договору, напрацьованого міжнародною робочою групою на чолі з Андрієм Єрмаком і колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Тепер триватиме робота над укладенням системи двосторонніх безпекових угод між Україною й державами-гарантами в межах багатосторонньої взаємодії.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на передовій, керівник Офісу Президента зазначив, що контрнаступ іде непросто, але загалом за планом українського командування.

«Наші герої на передовій роблять для цього все можливе. Як і вся українська нація. Адже головна мета й бажання всіх українців – перемогти в цій війні. Україна обов'язково переможе. І це буде наша спільна перемога зі США та іншими партнерами», – акцентував він.

Андрій Єрмак укотре подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, Конгресу та обом партіям, усьому американському народові.

«Нам потрібні ATACMS, і ми чекаємо на відповідне рішення. Нам потрібно більше систем ППО. Ми говоримо про це з нашими партнерами й раді, що вони чують нас. Ви знаєте, що відбувається останніми днями в Одесі та Миколаєві, що відбулося із «зерновим коридором», а це проблема не лише для України, а й для багатьох країн світу. І, звичайно, нам потрібні F-16, а також додаткове озброєння та боєприпаси», – зазначив керівник Офісу Глави держави, розповідаючи про поточні оборонні потреби України.

Крім того, як наголосив Андрій Єрмак, Україна й далі активно працює над реалізацією Формули миру Президента Володимира Зеленського, тривають консультації щодо організації саміту миру, до яких приєднується дедалі більше держав із різних частин світу.

«Ця платформа має об’єднати світ. Тому що десять пунктів Формули миру – це не лише про те, як закінчити цю війну, яка триває на території України. Це про великі кризи, які є наслідками цієї війни. Йдеться про продовольчу безпеку, ядерну безпеку, екологію, дуже важливі гуманітарні питання. Адже ми маємо повернути не лише всі наші території, а й усіх наших людей. Насамперед усіх українських дітей, які були незаконно депортовані в Росію та на окуповані території», – підсумував керівник Офісу Президента.