Україна має перемогти, «не програти» для нас не варіант – Андрій Єрмак під час участі у відкритій дискусії Атлантичної ради напередодні Вільнюського саміту НАТО

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у відкритій дискусії Атлантичної ради (Atlantic Council, США). До заходу приєдналися понад 800 слухачів, серед яких військові, дипломати, економісти, представники медіа та наукової спільноти.

Очільник Офісу Глави держави разом зі співголовою Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, колишнім Генеральним секретарем НАТО та Прем’єр-міністром Данії у 2001–2009 рр. Андерсом Фогом Расмуссеном виклали свою думку щодо перспектив членства України в Альянсі, очікуваних результатів саміту НАТО у Вільнюсі та гарантій безпеки для нашої держави.

Під час зустрічі Андрій Єрмак висловив переконання, що Україна має не лише перемогти Росію, а й інтегруватись у північноатлантичну спільноту, а також отримати надійні безпекові гарантії на перехідний період.

«Народ України довів усьому світові право лишатися вільним. Він кров'ю, потом і сльозами заплатив за своє місце у лавах світової спільноти демократій. Відмовити йому зараз – це не лише позбавити Україну надії. Відмовити йому зараз – це зрадити все, за що Україна заплатила десятками тисяч життів і руйнуваннями, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Це буде поразкою для демократичної спільноти. Це буде тріумфом диктатури. Цьому треба запобігти. Не лише заради України – заради всіх демократій планети», – наголосив керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що Україна має отримати всю необхідну допомогу, бо прагнення російської диктатури відновити імперію не лише загрожує існуванню Української держави, а й спричиняє загрози – від воєнних до екологічних – для західної цивілізації та людства загалом.

«Україна має перемогти. «Не програти» для нас – не варіант. Просто відновити статус-кво – не варіант. Будь-яка невизначеність результату цієї війни, будь-яка двозначність у реакції НАТО щодо наших прагнень буде тотожною перемозі Росії», – наголосив він.

Андрій Єрмак нагадав, що за час повномасштабної війни світова спільнота мала змогу переконатися, що Росія користується невпевненістю й ваганнями світу, тож РФ необхідно позбавити цієї «сірої» зони, у якій вона має перевагу.

«Слова про те, що Росія не має вето в Альянсі, мають нарешті бути підкріплені справою. 15-річний тіньовий бан для України має закінчитися. Інакше Путін отримає величезний бонус до свого чергового президентського терміну – лаври не лише збирача земель, а й переможця Заходу. Це лише зміцнить підтримку його режиму та створить ілюзію легітимності агресії не тільки для російської публіки, а й для країн Глобального Півдня шляхом неминучої фальсифікації виборів на окупованих територіях. Тому треба діяти на випередження. Треба раз і назавжди розставити крапки над «і», – заявив очільник Офісу Глави держави.

Тож, на його переконання, Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, коли це дозволять обставини, і надійні безпекові гарантії на перехідний період.

Андрій Єрмак нагадав, що можливі контури цих гарантій було розроблено спільно з Андерсом Фогом Расмуссеном і представлено у проекті Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact). Документ передбачає великі можливості для модифікацій, щоб було дотримано баланс інтересів України та держав-гарантів заради спільного блага.

Андерс Фог Расмуссен зі свого боку також висловив думку, що на саміті у Вільнюсі має бути ухвалено рішення на підтримку членства України в Альянсі та надання нашій державі безпекових гарантій на шляху до НАТО, оскільки нейтральний статус нашої країни не дасть жодних гарантій, а лише сприятиме намаганням Президента РФ продовжувати агресію.

Насамкінець керівник Офісу Президента зазначив, що українці вірять у свою перемогу, але наші мужні та стійкі воїни потребують необхідного озброєння та снарядів. Він висловив сподівання на ухвалення партнерами вже найближчим часом рішення щодо надання ракет дальнього радіуса дії.