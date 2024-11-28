Україна має втілювати інноваційні форми дипломатії – Ігор Жовква

Україна має втілювати інноваційні форми дипломатії та шукати нові підходи в міжнародних відносинах. Про це під час міжнародного форуму «Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці» сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Він наголосив, що Президент України весь час застосовує нові інструменти в дипломатичних відносинах. Зокрема, Володимир Зеленський не лише виступає на традиційних міжнародних майданчиках, а й звертається до народів країн-партнерів та спілкується з іноземними студентами.

«Україна продовжуватиме підходити інноваційно до дипломатії. Ми завжди будемо висувати сміливі ідеї та опановувати такі підходи. Те, що раніше, кілька років тому, здавалося неможливим, починає втілюватися», – сказав Ігор Жовква.

Окремо він наголосив, що Україна змогла отримати від союзників далекобійну зброю, танки та авіацію, хоч окремі експерти й не вірили в можливість цих постачань.

Ще одним інноваційним підходом нашої країни Ігор Жовква назвав укладення 27 двосторонніх безпекових угод на шляху до членства в НАТО. Крім того, Президент України запропонував Формулу миру, яка є баченням встановлення справедливого та стійкого миру.

«Ми впевнені, що наші підходи до світової та європейської безпеки поділятиме надалі більшість країн світу. Ми вважаємо, що другий Саміт миру має відбутися вже найближчим часом. Наші пропозиції на столі, ми дискутуємо про них з усіма ключовими лідерами», – підсумував заступник керівника Офісу Президента.