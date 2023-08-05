Україна може битися й жити, бо є воїни, які очищують наше небо від російського зла – Президент із нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ та вручив високі державні нагороди, почесні відзнаки й бойові прапори військовим частинам.

«Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України – професійний день сил, чиє найголовніше завдання – берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до військовослужбовців ПС ЗСУ.

Як розповів Президент, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тис. літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тис. ворожих ударних дронів.

«Я дякую всім вам, українські воїни, за кожну збиту російську ракету та кожен знищений дрон ворога», – сказав Глава держави.

Окремо Президент відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет «Кинджал», якими РФ довго намагалася залякувати не лише Україну, а і Європу та весь світ.

«Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні «кинджали» Москві не допоможуть», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна щоденно працює над тим, щоб створити надійний повітряний щит для нашої країни, який зможе стати основою повітряного щита для всієї Європи.

«І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть іще більше сили нашому захисту. Українські Повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть іще потужнішими», – додав він.

Водночас, як акцентував Президент, будь-яка техніка чогось варта лише в руках відважних, гідних і професійних воїнів, якими є військовослужбовці Повітряних сил. За словами Володимира Зеленського, з початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військовослужбовців Повітряних сил, які віддали свої життя за Україну.

Володимир Зеленський також висловив подяку всім у світі, хто допомагає захищати українське небо й життя людей.

«Коли ми вітаємо з професійним днем Повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах, селах, у всіх куточках незалежної України. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів», – переконаний Глава держави.

Президент вручив воїнам Повітряних сил державні нагороди.

Зокрема, він передав ордени «Золота Зірка» рідним полковника Михайла Матюшенка та майора Юрія Красильнікова. Льотчики удостоєні звання Героя України посмертно. 26 червня 2022 року їхній екіпаж як найбільш досвідчений попри складні умови та обстріли виконав небезпечне завдання зі знищення ворожого зенітно-ракетного комплексу «Панцир» на острові Зміїний. Військові впоралися із завданням, але їхній літак був уражений ворожими засобами ППО та впав у акваторії Чорного моря поблизу Зміїного.

Глава держави також вручив «Золоту Зірку» Героя України начальнику штабу – заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанту В'ячеславу Шамку. З початку збройної агресії РФ він брав безпосередню участь в організації протиповітряної оборони, зокрема міст Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. В'ячеслав Шамко постійно організовує та здійснює керівництво застосуванням сил і засобів протиповітряної оборони, заходами з пошуку оптимальних шляхів підвищення ефективності ППО держави. Завдяки вмілому командуванню генерал-лейтенанта підпорядкованими підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено понад 3 тис. повітряних цілей ворога.

Найвищу державну нагороду з рук Президента отримав і підполковник Ростислав Лазаренко, який із початку повномасштабного вторгнення Росії здійснив понад 360 бойових вильотів. Особисто знищив більш як 100 одиниць ворожої техніки (танки, броньовані машини, автотранспортні засоби, автоцистерни пально-мастильних матеріалів). Група під його особистим керівництвом виконала понад 2,7 тис. бойових вильотів із мінімальними втратами особового складу.

Крім того, Президент нагородив воїнів ПС ЗСУ орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, орденами «За мужність» II та III ступенів, орденами Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

З метою відзначення бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Володимир Зеленський також вручив відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ та 540-му зенітному ракетному Львівському полку імені Івана Виговського ПС Збройних Сил України.

Також було присвоєно почесні найменування: «Південнобузька» – 19-й окремій бригаді радіо- та радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних сил ЗСУ, «Нікопольський» – 301-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ, «імені полковника Руслана Тюха» – 34-й окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів 383-ї окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил ЗСУ.