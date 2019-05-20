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Україна може досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом – Президент

2 липня 2019 року - 23:08

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом. Про це Глава держави заявив 2 липня у Торонто, під час спільної прес-конференції з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх українських полонених. Дієвим інструментом для цього є продовження санкційної політики», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Канаді за активну і всебічну підтримку України у цьому напрямі та консолідацію міжнародної спільноти для допомоги Україні у протидії російській агресії та санкційній політиці.

«Особливо це питання постає в контексті невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення наших 24 моряків та повернення захоплених українських кораблів», – додав Глава держави.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року. Президент назвав це вагомим внеском у зміцнення обороноздатності нашої країни.

 

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