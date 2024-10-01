Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї – виступ Президента на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій

Шановні присутні!

Шановні пані та панове!

Усі, хто воює заради України, усі, хто працює заради того, щоб Україна вистояла, Україна перемогла, та всі наші партнери!

Радий вітати вас усіх сьогодні на відкритті форуму оборонних індустрій – міжнародного форуму. Сьогодні в Києві представлені десятки країн і сотні оборонних компаній із різних частин світу. Сильні держави. Найкращі світові оборонні бренди.

Географія вже другого нашого форуму така, що повністю відображає можливості та відображає потенціал України – усе те, на що здатні наші люди, українці.

У надзвичайно важких умовах повномасштабної війни, під постійними російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Сьогодні кожен може бачити цю нашу нову українську спроможність.

Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон «Паляниця». Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші «нептуни». Робимо артилерію – ми робимо наші «богдани», півтора десятка щомісячно, буває 20. В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП «Мардер». Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших «бредлі» та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави.

І все, про що було сказано зараз, – це лише частина нового українського оборонного комплексу, частина наших можливостей, того, що вже працює на Українську державу і наш захист, захист того, що ще може запрацювати.

Якщо колись, роки тому, українська «оборонка» мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз – це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє.

І зараз, коли ми презентуємо партнерам План перемоги України, ми спираємося на досвід української сміливості – на силу наших воїнів, передусім на стійкість нашого народу, і рівною мірою – на абсолютно практичну, доведену результатами українську амбіцію – на те, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї.

Я пишаюся всіма працівниками та працівницями нашої оборонної промисловості. Пишаюсь усіма нашими справді талановитими людьми, усіма із сотень тисяч людей, чия робота – це наша зброя, наші оборонні системи, це наша влучність, це наш результат. Передусім, знов-таки підкреслюю, результат на полі бою.

Хочу подякувати всім українським підприємцям та всім нашим партнерам у світі, хто обрав саме такий напрям для себе – розвивати в Україні виробництво зброї зараз, коли це найнеобхідніше.

Україна гарантує кожному з наших партнерів, що цю нашу нову силу ми використаємо для зміцнення глобальної стабільності.

Світ з Україною – вільною та сильною Україною – значно безпечніший.

Я прошу зараз усіх присутніх у цій залі особливою шаною відзначити наших людей, відзначити всіх наших партнерів, завдяки яким зростає українська оборонна промисловість. Дуже дякуємо вам!

Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, з лідерами та іншими представниками держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, більше нових технологій і більше, відповідно, виробничих можливостей. Так буде й надалі. Сьогодні в межах форуму будуть укладені чергові угоди, будуть підписані важливі документи. Це компанії, які зайдуть працювати до нас, в Україну. Це локалізація в Україні. Це обмін ідеями та розширення нашого спільного досвіду. Не буває суверенітету держави без здатності оборонятися. А ця здатність народжується саме в такій роботі, як ваша, – роботі в оборонних індустріях.

Кожен у державі має сприяти обороні.

Хочу подякувати вам! Дякую за організацію вже другого Форуму!

Слава Україні!