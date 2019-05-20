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Україна налаштована на посилення співпраці з ЄБРР – Президент

12 червня 2019 року - 14:46

Україна налаштована на посилення співпраці з ЄБРР – Президент

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку.

Глава держави відзначив підтримку з боку ЄБРР у розвитку економіки країни.

Володимир Зеленський також подякував президенту банку Сумі Чакрабарті за те, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності розвивати співпрацю.

«Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю», – сказав Президент.

Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше. Глава держави підкреслив, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком та МВФ.

Президент нагадав, що вже мав зустріч із представниками МВФ, на якій було відзначено прогрес України у виконанні зобов’язань за програмою Stand-by. За словами Володимира Зеленського, під час цих перемовин обговорювалося питання продовження співпраці.

Глава держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з корупцією. Для цього потрібні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.

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