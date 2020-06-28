Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента обговорили створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру в Карпатах

30 липня 2020 року - 21:51

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів Данії, Афганістану, Литви, Чорногорії та Саудівської Аравії

30 липня 2020 року - 20:36

Президент доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання визначення статусу окремих релігійних свят

30 липня 2020 року - 19:41

Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків приватної військової компанії Вагнера, затриманих у Білорусі

30 липня 2020 року - 19:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом України Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»
Відвідання Президентом України Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

29 липня 2020 року - 13:17

Перейти до всіх галерей

Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків приватної військової компанії Вагнера, затриманих у Білорусі

30 липня 2020 року - 19:34

Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу, з дотриманням усіх передбачених процедур.

Білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, яких затримали в Республіці Білорусь 29 липня 2020 року.

Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.

Уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані.

Наразі тривають консультації з білоруською стороною.

Версія для друку