Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків приватної військової компанії Вагнера, затриманих у Білорусі

Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу, з дотриманням усіх передбачених процедур.

Білоруська влада оприлюднила список із 33 осіб, яких затримали в Республіці Білорусь 29 липня 2020 року.

Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.

Уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані.

Наразі тривають консультації з білоруською стороною.