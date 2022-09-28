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Україна не може й не буде миритися зі спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна не може й не буде миритися зі спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі – звернення Президента Володимира Зеленського

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Україна не може й не буде миритися зі спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі – звернення Президента Володимира Зеленського

28 вересня 2022 року - 22:52

Україна не може й не буде миритися зі спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Головним нашим завданням зараз є координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози. Зараз не 2014 рік. Усі все розуміють. І обов’язково діятимуть.

Провів сьогодні цілу серію переговорів. Президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, Премʼєр-міністр Канади Трюдо, Премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, Генеральний секретар ООН Гутерріш, Президент Європейської ради Шарль Мішель.

Усім дякую за чітку й недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції. Україна не може й не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі.

Я ще раз подякував сьогодні Президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей із російського полону. Командири з «Азовсталі», які перебувають у Туреччині, уже найближчим часом зможуть побачитися зі своїми рідними. Ми працюємо для цього.

Також, до речі, вже почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги. Передусім це медична підтримка – усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелося пройти в полоні. Ця робота – на контролі в омбудсмена, у представників Офісу, у розвідки, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я, командування Медичних сил. І ми поширимо відповідні заходи, які детально напрацьовуються зараз, на всіх наших людей, яких ми звільняємо з полону окупантів.

Ще раз підкреслю: ми пам’ятаємо про всіх наших людей і намагаємося звільнити кожного й кожну з полону, про жодного українця не забули.

Обговорили сьогодні з Президентом Ердоганом і нашу подальшу оборонну взаємодію, наше реагування на ті всі агресивні кроки, які Росія вже зробила і ще готується зробити.

З канцлером Німеччини обговорили широке коло питань – політичні, фінансові, оборонні, енергетичні. В оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини – дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти оборонної взаємодії – їх доволі багато, вони зрозумілі. Звичайно, торкнулися енергетичних питань, зокрема постачання газу у Європу та диверсії на газогоні «Північний потік».

Обговорили з паном канцлером підготовку нового санкційного пакету Європейського Союзу – маємо разом зробити його справді міцним, не символічним. Станом на сьогодні ще є чим доповнити восьмий санкційний пакет.

Розмова з Премʼєр-міністром Канади була, як завжди, дуже конкретною і стосувалася передусім того, як Канада може збільшити підтримку України. Серед іншого, обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції.

Я запропонував Прем’єр-міністру Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, чого не робили досі інші: ми маємо створити прецедент швидкого й масштабного розмінування, не залишати цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати.

З пані Ліз Трасс обговорили можливості Британії в посиленні санкцій проти Росії, а також у збільшенні оборонної допомоги для нашої держави. Я дякую за принципове засудження російського фарсу під виглядом референдуму, за повну підтримку та готовність іти разом з нами до повернення свободи всім нашим людям – в усіх частинах України, без будь-яких винятків.

Розмова з Генеральним секретарем ООН стосувалася також і псевдореферендумів, і очевидної підготовки Росією ґрунту для спроби анексії нашої території. Ці брутальні порушення Статуту ООН мають бути покарані.

Обговорили з паном Гутеррішем реалізацію нашої експортної зернової ініціативи. Погодилися в тому, що ініціативу потрібно не лише зберегти, не лише захистити від будь-яких намагань її зірвати, а й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, які її потребують, та відповідну взаємодію з ООН заради гуманітарних цілей і допомоги таким країнам, як Сомалі, Ефіопія тощо.

Нещодавно завершив розмову з Шарлем Мішелем. Як завжди, це була розмова справжніх друзів. Дякую за повну підтримку в питанні псевдореферендумів і за готовність розширювати допомогу Україні. Звичайно, обговорили й підготовку нових санкцій.

Завтра продовжу таке інтенсивне спілкування з лідерами.

А сьогодні хочу ще раз подякувати Сполученим Штатам Америки й особисто Президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом понад 1 мільярд доларів. Це справді вагомо.

Якщо хтось там у Росії думає, ніби вони зможуть «проскочити» з усім тим, що вони роблять на окупованій території, якщо хтось там у Росії сподівається, що світ зрадить свої ж цінності, злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони – в Росії – помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше.

Увечері підписав чергові укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені: 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники. За хоробрі та результативні дії при визволенні з-під окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій.

Щодо ситуації на фронті – для нас усе зрозуміло. Тому я повторюю ще раз... Тем, кто понимает только по-русски.

Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может, у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру.

Слава Україні!

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