Україна не реагує на шантаж у питанні досягнення миру на Донбасі, але намагається підтримувати хиткий діалог заради досягнення результату – Володимир Зеленський

У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог, серед іншого на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), щоб досягти результату та припинити війну, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Україна не йде на шантаж. І це бачать усі – і Європа, і, до речі, Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську та з Російською Федерацією, яка є суб’єктом Мінського процесу. Мир крихкий і нестабільний, але ми робимо все, щоб продовжити цей діалог для досягнення стабільного результату», – зазначив Глава Української держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.

Він нагадав, що нині результатом усіх засідань ТКГ та радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату є встановлення режиму тиші на Донбасі.

Володимир Зеленський також повідомив, що українська сторона очікує на наступну зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки», проте зауважив, що мета цих переговорів полягає не в тому, щоб просто провести чергову зустріч, а в отриманні результату.

«У мене інформація, що ця зустріч готується найближчим часом… Але після результативної зустрічі радників повинна бути наступною зустріч лідерів (країн Нормандського формату. – Ред.)», – сказав Президент України.