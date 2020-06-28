Україна ніколи не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в інших країнах, зокрема у Сполучених Штатах Америки – Президент

Україна ніколи не дозволяла собі та не дозволить у майбутньому будь-яке втручання у виборчий процес інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки, наголосив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що, на превеликий жаль, періодично в публічному просторі з’являються «сенсаційні дані» про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах.

«Як Президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас Президент висловив упевненість, що і з боку наших партнерів є не менш шанобливе ставлення до суверенного права України на внутрішні справи і внутрішній вибір своїх пріоритетів.

«Тільки на таких засадах і можна вибудувати міцні стратегічні партнерські відносини», – зазначив він.

Крім того, Глава держави наголосив, що запобігання втягуванню нашої країни у внутрішню політику США – це питання національної безпеки України.

«Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, й не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски», – зауважив Володимир Зеленський.