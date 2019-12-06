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Участь Президента України у зустрічі лідерів країн-учасниць «Нормандського формату»
Участь Президента України у зустрічі лідерів країн-учасниць «Нормандського формату»

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Україна ніколи не поступиться своєю територією й не дозволить впливати на вектор свого руху та розвитку – Президент

10 грудня 2019 року - 02:23

Україна ніколи не поступиться своєю територією й не дозволить впливати на вектор свого руху та розвитку – Президент

Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі в Нормандському форматі в Парижі окреслив низку принципів, якими Україна не поступиться на шляху до встановлення миру на сході країни.

«Я хочу окреслити низку принципів, яких я ніколи не порушу як Президент України, бо з цим ніколи не погодиться український народ», – заявив Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн – учасниць «Нормандської четвірки» у Парижі.

«Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави», – підкреслив Володимир Зеленський.

Другим пунктом, щодо якого Українська держава має стійку позицію, є неможливість вчиняти будь-який вплив на вектор її руху та розвитку. «Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України», – наголосив Президент.

Глава держави також укотре нагадав про територіальну цілісність та непорушність українських кордонів: «Третє – неможливість компромісів з урегулювання ситуації на сході України через поступки територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна».

Президент також зазначив, що під час перемовин у Парижі від імені всього українського народу він зауважив, що українці мають заслужене право не вірити словам та обіцянкам і покладати надії лише на справжнє дотримання всіх домовленостей.

«Маємо чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності всіх до забезпечення миру. Ми зі свого боку готові до виконання домовленостей, але це дорога з двостороннім рухом», – резюмував Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував усім лідерам країн – учасниць Нормандського формату за перемовини.

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Участь Президента України у зустрічі лідерів країн-учасниць «Нормандського формату»

10 грудня 2019 року - 01:17
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