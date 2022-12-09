Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо українських полонених – Андрій Єрмак на зустрічі з президентом МКЧХ Мір’яною Сполярич-Еггер

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста на чолі з президентом МКЧХ Мір’яною Сполярич-Еггер.

У зустрічі також взяли участь рідні колишніх військовополонених: дружина командира ОЗСП «Азов» Дениса Прокопенка Катерина, сестра морського піхотинця Сергія Волинського Тетяна Харько, а також військовий медик Мар’яна Мамонова, яка у вересні була звільнена з російського полону.

Керівник Офісу Глави держави привітав президента МКЧХ в Україні.

Він наголосив, що російський агресор і далі чинить геноцид проти українців, завдаючи ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, у результаті чого мільйони людей позбавлені електроенергії, водо- й газопостачання у зимовий період.

Керівник Офісу Президента поінформував Мір’яну Сполярич-Еггер про формулу миру, запропоновану Главою Української держави на саміті G19, яка, зокрема, передбачає обмін полоненими у форматі всіх на всіх.

Андрій Єрмак висловив нерозуміння щодо пасивності, яку представники Міжнародного комітету Червоного Хреста демонструють у питанні забезпечення прав полонених українців.

Катерина Прокопенко зазначила, що представники МКЧХ не приїздять до українських полонених, яких утримують у незадовільних умовах. Вона закликала Червоний Хрест долучитися до встановлення місцеперебування бранців, а також до з’ясування потреб українців у медичному забезпеченні.

Мар’яна Мамонова зауважила, що жінкам у полоні дуже складно, адже їм не надають навіть елементарних засобів гігієни.

«Чоловікам там дуже важко, але жінкам іще важче. Вони позбавлені всіх засобів гігієни, немає достатньої кількості води, медичного огляду. Жінки потерпають від психологічного насильства. Всі сподівалися, що за ці шість місяців полону прибудуть представники Червоного Хреста, які могли б захистити жінок», – розповіла вона.

Мар’яна Мамонова, яка під час перебування в полоні очікувала на народження дитини, зазначила, що сподівалася на звільнення в пріоритетному порядку, але цього не сталося.

«Я була вагітною і сподівалася, що мене обміняє Червоний Хрест, тому що я медик, офіцер і вагітна жінка, яка відповідно до всіх конвенцій мала першою йти на обмін», – зазначила жінка.

Проте, за її словами, Червоний Хрест не брав участі ні в обміні, ні в наданні медичної допомоги пораненим українцям, які потрапили у ворожий полон.

«Прошу вашої допомоги, щоб там були представники, які могли б завадити насильству, жорстокому ставленню до жінок і чоловіків», – сказала вона.

Тетяна Харько закликала МКЧХ докласти всіх зусиль, щоб окупанти припинили застосовувати силові методи впливу до полонених українців.

«Я хочу звернутися до вас як людина до людини. У вас же теж є брат, сестра, мати, батько. Допоможіть людям, які перебувають у полоні. Вони не заслуговують на те, що там переживають», – додала вона.

Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич-Еггер наголосила, що обговорить з представниками організації можливі шляхи покращення умов утримання військовополонених та запобігання катуванню.

Вона зазначила, що відповідно до норм міжнародного права, МКЧХ не має повноважень для того, щоб йому у примусовому порядку надавали дозвіл на відвідання місць утримання полонених.

«Ми щодня працюємо над тим, щоб проводити нашу діяльність із військовополоненими. Поки що ми здійснюємо її на різних рівнях. Ми намагаємося вести діалог і дуже сподіваємося, що зможемо розгорнути масштабну діяльність у цьому напрямку», – сказала Мір’яна Сполярич-Еггер.

У відповідь керівник Офісу Президента наголосив, що Росія порушила всі міжнародні конвенції, тому посилання на норми міжнародного права в цьому контексті не є достатнім аргументом.

Андрій Єрмак заявив, що російська агресія продемонструвала кризовий стан світової системи захисту прав людини. У такій ситуації міжнародні інституції, організації та їхні працівники не встигають реагувати на необхідність змін.

«Росія порушила всі можливі конвенції, зокрема Женевську. Тому я не погоджуюся з посиланнями на норми міжнародного права, коли ми маємо справу з країною, яка заперечує існування міжнародного права», – сказав він.

Керівник Офісу Президента акцентував, що правозахисні організації мають змінити свою діяльність відповідно до актуальних вимог.

Андрій Єрмак висловив сподівання, що в роботі Червоного Хреста під керівництвом Мір’яни Сполярич-Еггер також відбудуться якісні зміни і вона буде ефективною в сучасних умовах.

«Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо звільнення полонених українців», – заявив він.

Очільник Офісу Президента наголосив, що українська влада докладатиме всіх зусиль і використовуватиме будь-які можливості, щоб повернути з полону кожну людину. Він висловив сподівання, що Міжнародний комітет Червоного Хреста під керівництвом Мір’яни Сполярич-Еггер зробить усе можливе, щоб отримати доступ до місць утримання українських полонених.