Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів російських озброєнь – Владислав Власюк

Україна проводить системну роботу з дослідження серійних номерів іноземних компонентів російських засобів ураження – ракет і дронів, які РФ застосувала під час своїх ударів по Україні. Про це під час зустрічі з представниками медіа повідомив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Радник – уповноважений Президента наголосив, що Україна постійно надає країнам конкретну інформацію про деталі для російських озброєнь, які виробляють їхні підприємства.

«Наша ідея, яка здобуває розуміння у партнерів, полягає в тому, що це не просто чергова порція компонентів певного типу, а з конкретними серійними номерами. Як це допомагає нам? Ми розуміємо, що це конкретні класифіковані приклади із серійними номерами частин, які вироблені вашими компаніями у ваших країнах. Ми кажемо, що є серійні номери – розслідуйте та припиняйте», – наголосив він.

Владислав Власюк зазначив що за останні пів року Росія атакувала Київ та Київську область 5700 дронами, 280 балістичними ракетами, 340 крилатими ракетами, 36 гіперзвуковими ракетами «Циркон», п’ятьма ракетами «Кинджал» та балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Радник – уповноважений Президента наголосив, що ці озброєння містили 35 тисяч іноземних компонентів.

За його словами, Україна передала урядам країн сотні серійних номерів деталей озброєнь, які виробляють їхні підприємства.

«Ми вважаємо, що й уряди, і виробники можуть та повинні робити більше. Особливо ті уряди, які є нашими партнерами та підтримують нас», – наголосив Владислав Власюк.

Він акцентував, що завдяки спільній роботі України з правоохоронними органами та виробниками країн є результати в обмеженні можливостей надходження до Росії відповідних компонентів. Зокрема, складники від нідерландської компанії зникли із «шахедів» у результаті роботи. Водночас деякі виробники досі не відмовилися від експорту деталей для російських озброєнь.

«Досі попри обмеження компоненти, виготовлені за 2025 рік, продовжують надходити в Росію зі США, Німеччини, Японії, Тайваню, Швейцарії, Китаю. І, можливо, через кілька тижнів ми побачимо компоненти 2026 року», – зазначив радник – уповноважений Президента.

Представникам медіа продемонстрували бортові комп’ютери, системи навігації та обчислення із «шахедів», ракет «Циркон», «Кинджал», Х-101. Владислав Власюк зауважив, що росіяни не мають можливостей виготовляти такі деталі, тому використовують імпортні компоненти. Триває дослідження «Орєшніка», у якому вже виявили білоруські складники.

«Ми зі свого боку робимо максимум, щоб росіяни не могли отримати засоби виробництва. Звідси ці заборони на верстати, на критичні матеріали, хімікати, “рідкоземи”», – наголосив він.