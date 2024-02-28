Україна підтримуватиме всі ініціативи, які посилюватимуть її спроможність боротися з агресором – Президент

Україна вітатиме ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення українського війська на полі бою та стійкості країни в боротьбі з агресором – Росією. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Тирані.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо саміту лідерів країн Європейського Союзу та США в Парижі, Володимир Зеленський зазначив, що в нього було хороше спілкування з Президентом Франції Еммануелем Макроном щодо багатьох ініціатив, наприклад артилерійської коаліції, яка вибудовується у хорошій взаємодії зі США.

«Це дуже конкретні речі. Нам потрібно вижити. А вижити для України означає мати дуже конкретні рішення», – сказав Президент.

«Те, що ми вирішили, усе те, де в нас є домовленості та контракти щодо допомоги, – все має надходити вчасно. Це основна, фундаментальна ініціатива, яка повинна бути від усіх: дайте нам вчасно, якщо ви можете. Втілюйте своє рішення про нашу підтримку, якщо можете. Я думаю, ось чому в нього (Еммануеля Макрона. – Ред.) було багато ініціатив, яким чином посилити Україну на полі бою», – додав Глава держави й зауважив, що під час зустрічей багато йшлося про розвідку, дрони, спільне виробництво та інші технічні речі.

Володимир Зеленський зазначив, що очікує більш детальної інформації про рішення партнерів у напрямі підтримки нашої країни під час візиту Президента Франції до України в середині березня.

«Я не був на тому саміті. Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну», – розповів Глава держави.

Як зазначив Президент України, будь-які нові ініціативи партнерів мають розглядатися як наступні кроки, а першочерговим завданням має бути захист і посилення України в поточний момент.

«Тому що зараз у нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими партнерами – із європейськими та США. Ми дуже дякуємо США за їхнє лідерство впродовж цього часу, партнерам із ЄС та Сполученому Королівству, але станом на зараз дуже важливо бути сильними. Бо зараз у нас немає альтернативи. Всі ми зараз маємо справу з кілером», – додав Володимир Зеленський.

За його словами, що сильнішою буде Україна, то слабшим буде Володимир Путін.

«Ось відповідь щодо будь-яких ініціатив. І якщо будь-які ініціативи у світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу», – акцентував Президент.