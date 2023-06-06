Україна почне підготовку інфраструктури для F-16 після остаточного рішення країн-партнерів, але вже є розуміння, що й де робити – Володимир Зеленський

Після досягнення остаточних домовленостей країн-партнерів про передачу Україні бойових літаків F-16 наша держава розпочне підготовку відповідної інфраструктури для них, і цей процес потребуватиме певного часу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

Як зазначив Глава держави, під час його нещодавнього візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти відбулася дуже важлива зустріч із лідерами країн, які підтвердили готовність надати Україні літаки F-16. Нині ще потрібне спільне погодження зі Сполученими Штатами Америки.

«Партнери знають, скільки літаків нам потрібно. Я вже отримав від деяких наших європейських партнерів розуміння щодо кількості – вона потужна. Я дуже радий тій інформації, яку одержав від деяких держав. Просто в мене був такий день щастя. Це була серйозна, потужна пропозиція», – розповів Володимир Зеленський.

Президент виступає за те, щоб коаліція винищувачів була зафіксована окремою домовленістю. Це може відбутися на черговому засіданні групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» або на іншій платформі.

«І тоді розпочнеться підготовка всієї інфраструктури. Це нешвидко. Є розуміння, що робити. Командувач (Повітряних сил Збройних Сил України. – Ред.) Микола Олещук розуміє, де робити, що робити, у якій кількості», – сказав Глава держави.

Відповідаючи на запитання щодо значення довготривалої оборони міста Бахмута на Донеччині, Володимир Зеленський зазначив, що на цій ділянці фронту було знищено близько 20 тисяч «вагнерівців», ще близько 60 тисяч зазнали поранень.

За словами Президента, українські захисники на цьому напрямку отримували всю найкращу зброю, яку мала Україна.

«Я думаю, що це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати. Тому що всі розуміли, що Бахмут триматиме велика кількість військових. Для мене люди, які були в Бахмуті, – це суперлюди. І все, що до нас приходило, всі дефіцити, снаряди тощо, ми все туди віддавали: «Сторм Шедоу», артилерія 155-го калібру, «Ескалібури», «Цезарі», «Хаймарси», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, неможливо «укріпити» будівлі в місті, коли туди прилітає в день 50 тисяч снарядів 122-го та 152-го калібру.

«Що можна зробити з будівлею, куди постійно летить артилерія? Треба людей виводити з такої будівлі, щоб їх не втратити. Укріплюються входи в місто. Бахмут не готували до повномасштабної війни. Це одне місто. Але там зустрілися такі сили, і було зрозуміло, що воно візьме на себе функцію магніту», – пояснив Президент.

Відповідаючи на запитання про майбутнє тих українських захисників, які в результаті поранень більше не можуть перебувати на фронті, він зазначив, що для таких військових необхідно знаходити роботу в тилу, у штабах тощо й давати змогу продовжувати службу.

Володимир Зеленський наголосив, що під час спілкування з пораненими військовими неодноразово чув від них про бажання повернутися на службу й мати роботу.

«Їхня робота – служити державі. Якщо він зараз не може стріляти, він повинен мати іншу роботу», – переконаний Президент.

Глава держави зазначив, що вже обговорював із військовим командуванням питання захисників, які проходять тривале лікування після поранень, виводяться за штат і отримують невисоку платню.

«У командирів є вакансії, є вакансії в армії. Треба повертати цих людей, знаходити їм місце, ту чи іншу роботу. Авжеж, людина, наш герой, який не має кінцівки, втратив її заради держави… Держава повинна дати йому відповідну роботу, яку ця людина може виконувати. Ця людина буде заробляти відповідні гроші. Мені здається, що це важливо», – підсумував Володимир Зеленський.