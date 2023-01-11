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Україна, Польща й Литва разом пройдуть шлях до відновлення безпеки нашої держави та всієї Європи – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна, Польща й Литва разом пройдуть шлях до відновлення безпеки нашої держави та всієї Європи – звернення Президента Володимира Зеленського

11 січня 2023 року - 19:09

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Україна, Польща й Литва разом пройдуть шлях до відновлення безпеки нашої держави та всієї Європи – звернення Президента Володимира Зеленського

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Україна, Польща й Литва разом пройдуть шлях до відновлення безпеки нашої держави та всієї Європи – звернення Президента Володимира Зеленського

11 січня 2023 року - 19:02

Україна, Польща й Литва разом пройдуть шлях до відновлення безпеки нашої держави та всієї Європи – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника, нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків – я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям.

Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики.

Дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги.

Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України та всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти. І так і буде.

Дуже змістовно сьогодні проговорили питання нашої інтеграції як до Євросоюзу, так і до НАТО. Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур. Разом з іншими нашими партнерами на континенті та в Альянсі ми маємо трансформувати цю готовність, цю енергію в реальний інституційний рух, у реальні рішення.

Звичайно, ми сьогодні говорили й про ситуацію на полі бою. Про те, зокрема, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції – і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині.

Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію.

Але бої тривають. Донецький напрямок – тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому.

Танки західного зразка – це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу.

Сьогодні ж у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в наших західних областях та на нашому державному кордоні. Враховуємо всі загрози, посилюємо всі елементи безпеки наших регіонів.

Слава всім, хто воює за Україну!

Я дякую всім, хто працює на нашу перемогу!

Дякую всім, хто допомагає нам у відновленні безпеки!

Слава Україні!

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