Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління – виступ Президента на Українському молодіжному форумі

Пані та панове!

Усі присутні в цій залі, уся наша молодь, яка нас дивиться, усі молоді українці й українки – цвіт нашої нації. Сьогодні ваш день, день української молоді. Я вітаю всіх, хто є молодим, – усіх вас! Усіх вітаю абсолютно, усю нашу молодь, усіх наших героїчних бійців, усіх, хто в лавах ЗСУ. Я хочу, щоб ми поаплодували всім тим, хто захищає нас. Дуже дякую вам і вітаю з цим днем усіх, хто відчуває себе молодим.

Від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше: Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді. Наші прекрасні чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними передусім Україні, як забезпечити сім’ю і як дати освіту дітям. Це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити й ми забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом.

Зрозуміло, що зараз наше завдання номер один – це захист Української держави. Я вдячний ще раз усім нашим хлопцям і дівчатам, усім нашим чоловікам, нашим жінкам, які не залишились осторонь, які воюють заради України і людей, які так чи інакше працюють заради України, які підтримують нашу оборону так, як потрібно, так, як можуть. І, будь ласка, усі ми маємо пам’ятати всіх – імена всіх цих героїчних людей – і бути вдячними кожному й кожній, хто віддав своє життя заради захисту всіх нас, нашого майбутнього. Я прошу зараз ушанувати пам’ять усіх полеглих українців і українок.

Дякую.

Надзвичайно важливо, що поширення й захист української ідеї, української культури теж є справою не лише старших поколінь, але й молодих – справді всіх наших людей. Ми тримаємо оборону, зокрема в інформаційній і культурній сферах, завдяки багатьом нашим людям. І часто це дуже молоді люди, які стараються зміцнити й поширити українські наративи. Я дякую кожному й кожній, хто не залишає шансів російській пропаганді та розповідає іншим у світі, що відбувається в Україні та які страждання принесла нашим людям російська агресія. За час війни Україна не втратила інституційної спроможності нашої освіти, і це ще одне дуже важливе досягнення нашого народу, абсолютно всіх українців, усіх українок, які зберегли навчальний процес у нашій державі, допомогли школам та університетам, вишам працювати. Ми маємо робити все і для того, щоб підтримати українські спільноти у світі – дітей нашого народу, які зараз перебувають в інших країнах. Це чітке завдання для нашої держави, для всіх рівнів влади й також для громадських організацій України – підтримувати для нашого, українського, цвіту за кордоном освітній і культурний зв’язок з Україною.

І ще одне – економіка. Зараз кожне робоче місце має значення. Кожне підприємство. Кожен бізнес. Кожен проєкт. Є безліч українських ініціатив, які виробляють усе, що необхідно на сьогодні нашій обороні. Молодь, яка розробляє, яка виробляє, яка постачає дрони й РЕБ. Інші технологічні проєкти та рішення для нашого захисту.

Всі ваші оборонні ініціативи, ініціативи із захисту нашої держави – вони дуже важливі. Я хочу вам за це подякувати. Дякую! Втім, ми розуміємо, що не лише такі очевидно оборонні, але й кожен економічний проєкт зараз важливий. Усе, що підтримує державний бюджет. Усе, що підтримує наші українські громади. Все, що підтримує людей. Передусім, це все заради людей. Я розраховую, що урядовці будуть максимально уважно ставитися до всіх економічних ініціатив, які можуть реально підтримати нашу державу, допомагати впроваджувати такі ініціативи. А також я прошу пропонувати такі речі, щоб українці й українки – особливо наші молоді покоління – відчували більше впевненості в житті, причому вже зараз, хоч війна, на жаль, ця трагедія ще триває. Але це важливо впроваджувати саме зараз.

Сьогодні ми маємо вже державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема:

Перше. В чинній державній програмі «єОселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10% – уже восени має запрацювати відповідна програма. Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій.

Друге. Вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років. Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. Ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проєкти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом.

І третє. Освіта, освітні гранти. Теж із вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово з урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої, української, молоді.

Таких програм має бути набагато більше.

І дуже важливо, щоб усі ви, усі ми, усі, хто відчуває, що Україна це – наш спільний дім, не витрачали даремно нашої енергії, наших сил, наших ідей і справді робили все, щоб Україна кожен день використовувала для свого зміцнення. Будьте з Україною, будьте в Україні і хай Україна завжди перемагає.

Слава Україні!