Україна посилює співпрацю з Європейським інвестиційним банком

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра зустрілася з новопризначеною очільницею Регіонального східноєвропейського представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Крістіною Мікуловою.

Основна тема зустрічі – стратегічні напрями співпраці між Україною та ЄІБ, зокрема інвестиції в критичну інфраструктуру, а також фінансування проєктів для економічного відновлення країни.

Особливий наголос – на необхідності посилити енергетичну безпеку, відновити транспортну та логістичну інфраструктуру, яка з’єднує Україну з ЄС. Європейський інвестиційний банк висловив готовність підтримувати проєкти, що сприятимуть енергонезалежності України та модернізації ключових інфраструктурних об’єктів.

Крім того, під час зустрічі обговорили участь ЄІБ у реалізації програми ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.

Ірина Мудра також подякувала за вагому підтримку України з боку ЄІБ із початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ця зустріч підтверджує важливість стратегічного партнерства між Україною та Європейським інвестиційним банком. Завдяки підтримці від наших європейських партнерів ми зможемо швидше відновити критичну інфраструктуру та підвищити конкурентоспроможність економіки України», – підсумувала заступниця керівника Офісу Президента.