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Україна потребує далекобійної зброї не лише для наступальних операцій, а й для оборони – Президент

7 липня 2023 року - 13:34

Україна потребує далекобійної зброї не лише для наступальних операцій, а й для оборони – Президент

Без далекобійної зброї українській армії складно не тільки просуватися на полі бою та звільняти території від російських окупантів, а й виконувати оборонні дії, бо у ворога залишається перевага в дистанції. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Празі.

«Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати – складно проводити й оборонну операцію. Це говорить про те, що ти борониш свою землю й не можеш досягти відповідної дистанції, щоб знищити твого ворога. Тобто дистанційну перевагу має ворог. Тому це важливо, я б так сказав, не тільки для наступальних, а й для оборонно-наступальних дій наших військових», – зауважив Глава держави.

Президент зазначив, що під час переговорів із партнерами постійно акцентує увагу на потребі України в далекобійних системах озброєнь.

«Передусім про це ми говоримо із США. Це залежить тільки від них на сьогодні. Є ще далекобійний снаряд. Це дещо інша річ. До деяких систем, які в нас є, – артилерійських систем. Про це ми говоримо не тільки із США, а й з іншими партнерами», – розповів Володимир Зеленський.

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