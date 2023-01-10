Україна потребує якомога більше зброї від країн-партнерів, щоб завершити цю війну у справедливий спосіб – Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica

Постачання зброї та бронетехніки Україні дасть змогу мінімізувати втрати серед українських громадян, скоротити тривалість війни та прискорити її завершення у справедливий спосіб, який поверне авторитет міжнародному праву. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

«Зараз маємо надзвичайно важкі бої на Донецькому напрямку – у Бахмуті, Соледарі та Авдіївці. Росія не має жалю до своїх людей, відправляючи їх сотнями в бій, саме тому Україні потрібно більше артилерії та бронетехніки», – зазначив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що наша країна потребує зброї не для затягування конфлікту, а для оборони та звільнення своєї території, щоб війна закінчилась у справедливий спосіб.

«Росія повинна програти. Лише це стане гарантією для світу та Європи й поверне відносини між державами в межі міжнародного права. Ця зброя слугує саме для того, щоб локалізувати конфлікт лише на окупованих українських територіях, це спосіб його загальмувати, не даючи конфлікту поширюватися», – акцентував він.

Михайло Подоляк зазначив, що Україна очікує отримати від Італії зброю, системи ПРО або ППО для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від крилатих ракет і ударних безпілотників.

«Нам також потрібне постачання зброї для ефективного контрнаступу та звільнення окупованих територій. У нас є точний перелік цієї зброї з бажаними назвами та кількістю. Нам потрібні системи та ракети для РСЗВ з дальністю 200 кілометрів, щоб знищити тилову інфраструктуру російської армії, склади зі снарядами та сховища пального. Це значно знизить боєздатність росіян. Також потрібні важкі танки та бронетранспортери для швидкого наступу. І 155-міліметрова ствольна артилерія, дрони», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Водночас він закликав уряд Італії прискорити ухвалення рішення щодо надання зброї, адже це стосується життів мирних мешканців і військовослужбовців.

«У нас є всі необхідні гарантії. Але кількість і вид озброєння залежать від трьох чинників. Чи потрібно його виробляти, чи воно вже є на складі? Також потрібні домовленості і для трансферу, і для логістики доправлення зброї. І, по-третє, нам потрібна готовність захищати демократію, свободу та європейські цінності через передачу зброї Україні», – наголосив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що Україна чекає швидких рішень у цьому питанні, адже будь-які зволікання будуть на користь російській окупаційній армії.