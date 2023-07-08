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Україна повернула на батьківщину з Туреччини п’ятьох захисників «Азовсталі»
Україна повернула на батьківщину з Туреччини п’ятьох захисників «Азовсталі»

8 липня 2023 року - 17:25

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Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону

8 липня 2023 року - 18:15

Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону

За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу.

Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

«Вітаю вас! Ви – наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!» – сказав Глава держави.

На борту літака Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.

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Україна повернула на батьківщину з Туреччини п’ятьох захисників «Азовсталі»

8 липня 2023 року - 17:25
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