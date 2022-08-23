Україна повертатиме Крим тим шляхом, яким сама вирішить – Президент

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Крим є невід’ємною частиною України, і наша держава повертатиме окупований Росією півострів будь-яким доступним шляхом. Про це Глава держави сказав під час прес-конференції за підсумками другого саміту Кримської платформи.

«Ми повертатимемо Крим, адже це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій із будь-якою іншою державою», – заявив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що Україна тривалий час демонструвала своє прагнення завершити конфлікт навколо окупованих територій, зокрема Криму, дипломатичним шляхом, але Росія не сприйняла такий підхід.

«Ми робили це, був довгий процес, коли діяв режим припинення вогню. Але ви бачите, чим усе закінчилося. Було повномасштабне вторгнення», – зауважив він.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що наша армія не завдає ударів по цивільних об’єктах і населенню, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

«Ми знаємо, що робимо, знаємо, де є військові об’єкти, склади на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати згідно з планом», – сказав Президент.