Україна повертатиме полонених, поки не визволить усіх своїх громадян – Володимир Зеленський

Україна продовжить реалізацію стратегії з повернення людей, котрих незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії, допоки не визволить усіх своїх громадян, наголосив Президент Володимир Зеленський.

Нині завершився третій етап взаємного звільнення утримуваних осіб у межах формату «всіх на всіх». Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

«Перший етап був, коли повернули 35 людей: політв’язнів і наших моряків. Це була перша частина. Другий обмін був після домовленостей «Нормандської четвірки» – було звільнено 76 людей. Зараз ми повертаємо 20 людей», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона наполягала на тому, щоб провести звільнення якнайшвидше, не чекаючи завершення карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«Ми можемо чекати закінчення карантину й потім робити більший обмін, але наша сторона тиснула, що не треба нічого чекати. Нам підтвердили 20 людей – давайте повертати 20 людей. Якщо завтра буде ще дві людини – будемо дві людини повертати, післязавтра буде 100 – повертатимемо 100», – сказав Глава держави.

Після повернення звільнені українці відправляться на обов’язкову обсервацію.

Тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.

«Україна має визволити всіх своїх громадян», – резюмував Президент.