Україна повинна змінюватися інноваційно – Президент Володимир Зеленський на іForum – 2019

Україна повинна змінюватися інноваційно, адже в іншому разі у неї немає шансів. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на іForum – 2019 у Києві. Глава держави виступив із презентацією «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом».

«Нещодавно Великобританія тиждень прожила без вугілля. Британці показують, що весь світ відходить від вугілля. У них «Роттердам мінус», а у нас – «Роттердам плюс». Це два абсолютно різних світогляди. Ми з вами не можемо все змінити. Але ми повинні інноваційно змінюватися, бо інакше у нашої країни немає шансів», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що відставання у тій чи іншій галузі має підштовхувати нас до втілення проривних ідей, оминаючи «ями вчорашнього дня». Свого часу так вчинила Африка, перескочивши етап дротового телефонного зв’язку і впровадивши одразу мобільний.

«У нас багато проблем, але відсутність електромереж підштовхує уряд у бік відновлюваної енергетики, відсутність банківської інфраструктури – до цифрового банкінгу, відсутність транспортної логістики – до дронів», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, Україні потрібно зосередитися на конкретних напрямах.

«Якщо ми хочемо низьких тарифів і енергоефективності – нам потрібно дивитися в бік інновацій, відновлюваної енергетики. Ми хочемо чистий і доступний транспорт? Нам доведеться будувати не тільки дороги, але й інфраструктуру для електромобілів і безпілотників. Ми хочемо майбутнього для наших дітей – нам потрібно буде докорінно змінювати освіту», – додав Глава держави.