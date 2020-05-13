Україна прагне повного відновлення дії українського законодавства на всій території Донецької та Луганської областей – продовження засідання ТКГ

Українська делегація підкреслила необхідність повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відновлення систем оподаткування та розрахунків у межах українського правового поля. Про це йшлося на продовженні засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у понеділок, 15 червня. Сьогодні було обговорено та підбито підсумки роботи соціально-економічної групи.

Українська делегація наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Йдеться про стан підприємств усіх форм власності, зокрема відділень банківських установ.

Також представники України наполягали на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, наголосивши, що йдеться насамперед про задоволення гуманітарних потреб. Вкрай важливим Україна вважає водопостачання споживачів Луганської області.

Українська делегація наголосила, що для України питання екології є важливим, та підтвердила готовність обговорювати цю проблематику під час наступних консультацій соціально-економічної групи.

Наприкінці роботи гуманітарної групи українська сторона знову ініціювала проведення позачергового засідання цієї групи. Представник ОБСЄ підтримав пропозицію України.

Також у межах засідання ТКГ українська делегація вкотре наголосила, що учасниками ТКГ визначено три сторони – це Україна, Росія та ОБСЄ.

Нагадаємо, 10 червня розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації. Тоді за пропозицією спеціального представника чинного голови ОБСЄ Хайді Грау було оголошено перерву з технічних причин до понеділка, 15 червня. 10 червня було обговорено низку питань у межах роботи безпекової, політичної та гуманітарної груп ТКГ.