Україна прагне притягнути до відповідальності за злочин агресії вище політичне та військове керівництво РФ – в Офісі Президента розповіли про проект міжнародного суду

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов і посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич провели зустріч з представниками іноземних ЗМІ, під час якої розповіли про проект створення міжнародного трибуналу, який розглядатиме злочин агресії Росії проти нашої країни. Проект може отримати назву Tribunal for Russia.

Як розповів Антон Кориневич, є дві площини відповідальності, коли йдеться про війну Росії проти України: відповідальність держави та відповідальність індивідів, тобто громадян РФ.

Він зауважив, що для відповідальності держави є Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, арбітражі, і в цьому напрямку Україна вже давно працює. Але наразі немає міжнародного суду чи трибуналу, який може судити політичних та військових керманичів РФ саме за злочин агресії.

«Якщо ми говоримо про індивідуальну відповідальність, то насамперед це відповідальність за найтяжчий первісний злочин – злочин агресії. Злочин агресії дуже часто називають матір'ю всіх злочинів, або the supreme international crime. Тому мета України – притягнення до відповідальності політичного й військового керівництва Росії за вчинення злочину агресії проти нашої держави», – наголосив Антон Кориневич.

Андрій Смирнов звернув увагу на те, що востаннє за злочин агресії, який тоді називали злочином проти миру, окремих осіб судили Нюрнберзький і Токійський військові трибунали. Це мало великий розголос, результат і значення для історії загалом.

«Оскільки в Україні сьогодні – найбільша війна у Європі з 1945 року, то ми говоримо про те, що маємо знаходити відповідні юридичні рішення. Тому створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – це інструмент досягнення мети, а саме – притягнення до відповідальності вищого політичного й військового керівництва Росії, а також відновлення справедливості й покарання винних», – сказав заступник керівника Офісу Президента.