Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову; треба створити нову основу для нашого життя – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Активно готуємося до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – у понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи.

І ось уже в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати.

Насправді це найбільший економічний проект нашого часу у Європі та надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну.

Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, іще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість із них потребує відбудови, сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є й складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…

Звичайно, ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, на територіях. Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості.

Тому конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України. І коли ми реалізуємо цей проект – а я впевнений, що це буде, – його відлік буде вестися, можливо, саме від цього заходу.

Хоча належить зробити ще дуже багато для нашої перемоги, і це важкий шлях, бо війна триває. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально... Щоб кожен у Росії запам’ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною.

Сьогодні російська армія продовжила бити ракетами по наших містах. Тільки станом на вечір було вже шість ракетних ударів. Загалом 12 ракет. По Миколаєву, по Донеччині… Продовжились авіаційні удари. Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на півдні нашої держави…

У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі.

І завтра, й протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі – дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо й нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі...

Головне – як би складно не було нам сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо.

Дякую всім нашим захисникам, дякую всім нашим захисницям!

Ви – молодці! Міцні!

Слава Україні!