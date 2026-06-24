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Україна продовжила санкції проти компаній, що обслуговують російський ВПК, та застосувала обмеження щодо зрадників-колаборантів

26 червня 2026 року - 16:06

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, та запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів.

Перше рішення стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях. Серед них – так звані міністри, депутати, судді. Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії. Також – керівник агрофірми «МИР» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

«Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, – повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Усю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.

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Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 червня 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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