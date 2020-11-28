Україна продовжить наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що Україна продовжує наполегливо працювати задля досягнення миру на Донбасі. Водночас Росія також має демонструвати прогрес. Про це він написав у своїй колонці «Шлях до миру. Рік зусиль команди Президента Зеленського» для інтернет-видання «Українська правда».

Андрій Єрмак наголосив, що зустріч у Парижі на рівні глав держав і урядів «Нормандської четвірки» у грудні 2019 року дала змогу звільнити значну частину утримуваних осіб, а згодом – домовитися про встановлення режиму припинення вогню на лінії розмежування.

«Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав «Нормандської четвірки» точно існує», – зауважив керівник Офісу Президента.

За його словами, зустріч у Нормандському форматі потрібна серед іншого й для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод.

«Цей рік укотре продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру на нашу землю. Для цього команда Президента Зеленського аргументовано відстоюватиме інтереси українських громадян та національні інтереси нашої держави», – зазначив Андрій Єрмак.

«Не вірте усіляким заявам у дусі «все пропало», або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли у глухий кут – ні, переговори продовжуються. Так, це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося вперед», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента зауважив: отримуючи звіти за добу про відсутність втрат в українській армії, розуміє, що Україна на правильному шляху.

«Потрібно рухатися далі. Бути сильними, рішучими, відстоювати інтереси нашої країни. Але не варто забувати, що шлях до миру – це рух двох сторін, і Росія має пройти свою частину цього шляху», – резюмував Андрій Єрмак.