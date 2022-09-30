Україна продовжить звільняти свої території попри будь-які заяви Росії – Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Politico

Спроба анексії Росією територій чотирьох українських регіонів жодним чином не вплине на рішучість України звільнити всі свої землі. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Politico.

«Для наших планів (анексія Росією. – Ред.) не має значення, – заявив Михайло Подоляк і додав: – Народ має звільнити всі свої території».

Радник очільника Офісу Глави держави також зазначив, що мобілізація, яку нещодавно оголосив Президент РФ, свідчить про те, що в Росії закінчилася професійна армія.

«На зміну цій армії приходять абсолютно непідготовлені люди. Людський ресурс викинули на передову, і його просто знищать», – зазначив він.

За словами радника керівника Офісу Президента, Україні навіть вигідно, що Росія оголосила цю мобілізацію.

«Це показує народу Росії, що країна справді перебуває у стані війни, що їй не дуже добре в цій війні і що самі росіяни платитимуть велику ціну», – зауважив Михайло Подоляк.

Крім того, на його думку, мобілізація в Росії дає Україні привід закликати західних партнерів до посилення військової підтримки.

«Наприклад, ще 100 ракет калібру 155 мм вирішили б проблему, вибачте за таке висловлювання, додаткових людських ресурсів, які Росія використовує на полі бою», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Влада США вже оголосила про надання Україні чергового пакета оборонної підтримки обсягом $1,1 млрд, зокрема й 18 додаткових ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS). У цих умовах у Росії залишилася одна карта, яку можна розіграти в цій війні: ядерна зброя. Але її застосування проти без’ядерної держави Михайло Подоляк вважає абсурдом.

Водночас українська сторона закликає країни Заходу недвозначно попередити Росію про наслідки застосування ядерної чи хімічної зброї. На думку Михайла Подоляка, треба застосувати «дуже жорсткі заходи у відповідь, спрямовані на знищення оборонної інфраструктури Росії».

Тим часом Україна «продовжить виконувати свою роботу» зі звільнення своєї території, сказав Михайло Подоляк.

«У нас немає інших варіантів, коли йдеться про правильне завершення війни. Ми не можемо залишити якийсь анклав (під російською окупацією. – Ред.) або створити нову лінію розмежування», – резюмував радник керівника Офісу Президента, маючи на увазі заморожений конфлікт, який мав місце після анексії Росією Криму у 2014 році та війною на Донбасі.

