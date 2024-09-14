Україна продовжує розраховувати на підтримку США в цей визначальний момент – Андрій Єрмак під час зустрічі з конгресменами

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив подальшу підтримку України з американською делегацією, у складі якої, зокрема, були конгресмени США.

На зустрічі були присутні члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія) та Дон Бейкон (Республіканська партія), сенатор-республіканець від штату Огайо (2011-2023) Роб Портман, кандидат у конгресмени від Республіканської партії на виборах 2024 року Трой Даунінг, кандидат у конгресмени від Демократичної партії на виборах 2024 року Герберт Коневей, постійний представник США при НАТО (2013-2017) Дуглас Лют, співзасновник та виконавчий директор організації With Honor Рей Беркотт.

З боку України участь у зустрічі також взяли: міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, народні депутати Олександра Устінова та Іван Крулько.

Андрій Єрмак подякував Конгресу, Президенту США та всьому американському народу за незмінну підтримку України.

«Зараз ми переживаємо історичний момент, особливо після Курської операції. Він показує, що ми можемо не лише захищатися, але й досягти перемоги в цій війні», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що найближчим часом Володимир Зеленський планує представити план перемоги України Президенту США Джозефу Байдену, а також Конгресу та обом кандидатам у президенти.

«Цей план про те, як створити атмосферу та ситуацію, коли можна буде не зважати на те, що в голові Путіна. І щоб Росія дійсно була змушена сісти за стіл переговорів та прийняти закінчення цієї війни на умовах, які є прийнятними для України. А наші умови зрозумілі – все описано в Формулі миру Президента Зеленського», – розповів він.

Також Андрій Єрмак звернув увагу на необхідність посилення співпраці між регіонами України та штатами США.

