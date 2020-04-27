Україна пройшла кризовий етап з постачанням медзасобів, а лікарі захищені на чотири тижні наперед – Кирило Тимошенко

Протягом квітня держава забезпечила доставку в Україну 1,3 млн спеціальних респіраторів, понад 200 тис. одноразових костюмів, а також 250 тис. ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 при Офісі Президента України. Її довелося створити півтора місяця тому в умовах фактичної відсутності засобів захисту в українських лікарнях.

«З такою ситуацією зіткнулася не лише Україна. В усіх європейських державах не вистачало засобів захисту», – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента розповів, що на першому етапі Україна законтрактувала доставку з Китаю необхідних засобів захисту для лікарів. Але це – одноразові поставки, чого було недостатньо.

Згодом було налагоджено так званий повітряний міст, що дало змогу завозити медзасоби на постійній основі.

Перший вид таких вантажів – це гуманітарна допомога для України, яка закуповувалася за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів.

Другий вид – це засоби захисту, які купував бізнес як гуманітарну допомогу для регіонів свого базування.

Третій вид – товар, який постачали за комерційними запитами, зокрема від аптечних мереж та ритейлерів. У цьому випадку держава перенаправляла запити в авіакомпанії, з якими бізнес мав комерційні відносини. Натомість одним із прохань держави до авіакомпаній стало надання бізнесу максимально низької вартості перевезення, щоб наповнити ринок масками.

«Згадайте, скільки місяць тому коштували маски – 20-25 гривень. Сьогодні ціна – від восьми до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі. Чому? Тому що ми дали можливість швидко, активно наповнювати ринок. Він наповнився – ціна почала падати», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, Кирило Тимошенко підкреслив, що за місяць держава запустила вітчизняне виробництво багаторазових костюмів та налагодила виготовлення українських ПЛР-тестів. Наразі вже відвантажено 600 тис. таких тестів, ще планується відвантажити 1,4 млн одиниць.

«Ми пройшли кризовий етап. Лікарі зараз захищені на чотири тижні наперед. З’являються одиничні відео. Але це – не через те, що не постачається продукція. Можливо, є якась внутрішньологістична проблема в Україні. Але ми привезли й забезпечили всіх лікарів. Ми пройшли цю кризу – це було наше основне завдання», – наголосив він.

Водночас, як розповів Кирило Тимошенко, надалі необхідні засоби закуповуватимуться структурами Міністерства охорони здоров’я і постачатимуться для наповнення резервів. Це необхідно на випадок виникнення чергового спалаху зараження населення інфекційною хворобою.

Також Кирило Тимошенко відзначив, що на початку кризи існувала логістична проблема з централізованою доставкою медичних товарів у регіони України. Наразі система налаштована, і це дає змогу після прибуття літака через півдня направити одночасно весь вантаж в області.