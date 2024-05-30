Україна пропонує мир через дипломатію – інклюзивний і справедливий формат, Глобальний саміт миру – Президент під час виступу в Сінгапурі

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів і країни Азії долучитися до участі в Глобальному саміті миру. Про це він сказав під час виступу на пленарній сесії «Переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності» Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

«Ми переконані, що наш світ хоче бути єдиним і здатним діяти в повній гармонії. Ми усвідомили, що нації однаково відкидають ідею того, що хтось таємно ухвалює рішення та нав'язує їх, – потрібен відкритий та інклюзивний діалог. Ми підтвердили, що принципи й цілі Статуту ООН та міжнародних конвенцій є цілком актуальними. Все це стало основою нашої Формули миру та переросло у Глобальний саміт миру – щоб кожен лідер і кожна країна могли продемонструвати свою прихильність до миру», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що вже понад сто країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Глобальному саміті миру. І додав, що на ньому розглянуть три пункти Української формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення військовополонених і викрадених Росією українських дітей.

«Глобальна більшість може забезпечити своєю участю, щоб те, про що домовлено, було справді реалізовано, і щоб Росія, яка розпочала цю жорстоку війну, не змогла зіштовхнути нас зі шляху до її завершення», – наголосив Президент.

