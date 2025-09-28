Україна пропонує Польщі та всім партнерам побудувати спільний надійний щит від російських повітряних загроз – Президент під час виступу на Варшавському безпековому форумі

Росія перевіряє, як далеко може зайти, тому необхідна спільна й швидка реакція на її дії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі в щорічному Варшавському безпековому форумі.

Глава держави подякував за увагу до України та розуміння, що виклики, які постали перед країнами, потребують спільних рішень.

Президент також привітав Молдову, де на парламентських виборах перемогли проєвропейські сили, і наголосив, що ця перемога відбулася без декаплінгу.

«Важливо також, що колишнього олігарха, який тримав цю країну й увесь наш регіон у тіні брудних схем, нарешті екстрадували до Молдови. Цей прояв справедливості та європейської солідарності важливий не лише для Молдови, а й для всіх у Європі», – додав Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що помітно, наскільки ця ситуація відрізняється від ситуації в Грузії, яка багато в чому сьогодні втрачена для Європи.

«Можливо, одного дня вона повернеться, але для цього Європа не має заплющувати очі на те, що відбувається там і в Білорусі. Кожен здобуток Росії в нашому регіоні – це завжди втрата для Європи. Тому ми не можемо дозволити собі згаяти жодного дня чи втратити жодну країну. Після виборів у Молдові потрібно продовжувати підтримку цієї країни», – переконаний Глава держави.

За його словами, важливо не забувати про довгострокові політичні цілі та водночас реагувати на найнагальніші загрози. Президент зазначив, що російська атака дронами на Польщу, інциденти з російськими БпЛА в Північній Європі та порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії стали перевіркою для НАТО.

«Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Вона хоче відвернути увагу від жорстокої війни, яку продовжує проти України. Тоді з’являються голоси, які запитують, чи не отримує Україна занадто багато підтримки, чи не заспокоїться Росія, якщо приділяти менше уваги Україні. Це неправдиві голоси. Майже всі загрози безпеці у Європі сьогодні йдуть від руйнівних дій Росії, від війни, яку Путін відмовляється закінчувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що на дії Росії має бути спільна, швидка реакція з використанням усіх наявних можливостей.

«Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього. Якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну та буде змушена шукати інші способи співіснувати», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що з'являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі.

«Якщо танкери, які використовує Росія, слугують платформами для дронів, то таким танкерам не можна вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе», – зауважив Президент.

Україна очікує найближчим часом на 19-й пакет санкцій Євросоюзу, який має бути сильним, щоб тиснути на Росію та показати Америці, що Європа робитиме не менше, ніж США й Президент Дональд Трамп. Також Європі необхідно набагато швидше використовувати російські активи для оборони та відбудови України.

Окремо Володимир Зеленський подякував Польщі та присутньому на форумі Прем'єр-міністру країни Дональду Туску за багаторічну підтримку України на шляху до Євросоюзу. Глава держави наголосив, що членство у Європейському Союзі є частиною гарантій безпеки для України й для всього східного флангу, адже геополітичний вакуум – це завжди запрошення до російської агресії.