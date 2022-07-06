Україна просить найбільшого незалежного нафтотрейдера повідомити, коли він припинить постачання російської нафти – The Guardian

Президент України Володимир Зеленський закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера – голландську компанію Vitol – припинити постачання російської нафти й таким чином перестати фінансувати масове вбивство невинних українців. Відповідного листа від імені Глави Української держави направив компанії радник Президента з питань економіки Олег Устенко, йдеться у публікації британської газети The Guardian.

У листі Олег Устенко попросив компанію-нафтотрейдера повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки саме її буде відправлено до цієї дати.

Володимир Зеленський уперше попросив Vitol припинити ділові відносини з Росією в березні цього року. У квітні нафтотрейдер заявив, що обсяг російської нафти «суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться». Також було повідомлено, що компанія планує «вийти з російського ринку» та припинити транспортування російської нафти до кінця року.

Але в листі Олег Устенко наголосив, що ці обіцянки не були виконані. Дані про перевезення Refinitiv, зібрані Global Witness, показали, що компанія Vitol зафрахтувала у червні через порти Росії понад 11 млн барелів нафти. А з початку вторгнення Росії до України, 24 лютого, компанія зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно 3,21 млрд дол. (у середньому – понад 9 млн барелів на місяць).

«Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення», – заявив радник Президента України.

Як зазначив керівник відділу розслідування даних у Global Witness Сем Леон, з моменту вторгнення Vitol був одним із головних західних каналів смертоносної торгівлі Президента РФ Володимира Путіна енергоносіями.

«Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх наживи за рахунок українського народу», – переконаний він.

Окрім російської нафти, Vitol експортує казахстанську нафту та нафтопродукти через російські порти.

У квітні Vitol заявила, що не укладатиме жодних нових угод щодо російської нафти та нафтопродуктів. Нафтотрейдер має частку у «Восток Ойл», великому російському проекті з розробки нафти й газу в Арктиці. Компанія заявила, що погодилася продати свої акції та перебуває «в процесі завершення юридичних формальностей» щодо цього.

З початку війни в Україні США заборонили імпорт російської нафти, а Велика Британія має намір припинити його до кінця поточного року. На нафтові компанії чиниться тиск, щоб вони розірвали зв’язки з Росією. BP пообіцяла продати свою частку в російській державній компанії «Роснефть». Shell також продає свої російські активи. Минулого тижня Володимир Путін підписав указ, який може змусити Shell відмовитися від своєї частки у величезному російському газовому заводі.