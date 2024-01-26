Україна провела черговий раунд переговорів із Францією щодо двосторонньої безпекової угоди

На виконання домовленостей президентів України та Французької Республіки, досягнутих під час телефонної розмови лідерів 18 січня, українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу Глави держави Ігорем Жовквою провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Під час переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа.

Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.