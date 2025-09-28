Президент:

Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента

28 вересня 2025 року - 20:19
Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента

28 вересня 2025 року - 20:19

ностанні новини

На порушення Росією повітряного простору країн – членів НАТО потрібно реагувати з погляду, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями РФ – Володимир Зеленський

29 вересня 2025 року - 17:31

Україна разом із партнерами працюватиме над наповненням реєстру щодо дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія – Президент

29 вересня 2025 року - 16:40

Президент: Зброя, якої реально боїться будь-який агресор, – це єдність

29 вересня 2025 року - 16:23

Україна пропонує Польщі та всім партнерам побудувати спільний надійний щит від російських повітряних загроз – Президент під час виступу на Варшавському безпековому форумі

29 вересня 2025 року - 16:13

фФотогалерея
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

Україна разом із партнерами працюватиме над наповненням реєстру щодо дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія – Президент

29 вересня 2025 року - 16:40

29 вересня 2025 року - 16:40

Україна разом із партнерами працюватиме над наповненням реєстру щодо дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія – Президент

Україна разом із партнерами збиратиме інформацію та наповнюватиме реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії проти нашої країни. Про це Президент Володимир Зеленський розповів під час участі в щорічному Варшавському безпековому форумі.

Глава держави зазначив, що минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН відбувся саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів, у якому взяли участь понад 40 країн.

«Потрібен чіткий реєстр цих дітей, і ми над цим працюємо. Це дуже складно – на території Росії знайти ту чи іншу інформацію: де наші діти перебувають, де частина з них на тимчасово окупованих територіях, де тисячі, які вивезені силою в Росію», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що це завдання номер один, і для України дуже важлива допомога партнерів.

«Багато країн завдяки своїм зв'язкам, економічним зв'язкам, завдяки своїм розвідкам будуть знаходити й наповнювати цей реєстр реальними даними. Це пункт номер один, про що ми домовились. Я впевнений, що це найскладніше питання. Це не на дні й не на місяці. Це питання на роки. На жаль, але я повинен це констатувати. Тому що, коли йдеться про тисячі, десятки тисяч дітей, яких Росія ховала тим чи іншим шляхом, точно незаконним, знайти їх дуже складно», – акцентував Глава держави.

Президент зауважив, що завдяки допомозі країн із різних континентів, зокрема політичним домовленостям, вдалося повернути понад 1600 українських дітей.

