Україна робить усе, щоб бути рівноправним членом ЄС – Глава держави

Україна має не просто стати членом Європейського Союзу, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав, переконаний Президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спільному з Президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю українським і польським журналістам у межах поїздки до Одеси.

«Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом», – наголосив Глава Української держави.

«Це важливо. І для цього ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами», – додав Володимир Зеленський.

Він висловив подяку Республіці Польща й особисто Президенту Анджею Дуді за постійну підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності разом з іншими країнами ЄС.

Глава держави нагадав, що для набуття членства у Євросоюзі країни, які прагнуть до нього приєднатися, мають виконати чимало умов.

«Політики – і українські, і європейські – кажуть, що шлях до ЄС – це шлях з двостороннім рухом, один одному назустріч. Але ніхто не каже, що на цій дорозі багато смуг: багато чого повинна зробити країна, аби стати членом ЄС. Це і незалежна антикорупційна політика, і привабливий інвестиційний клімат, і, до речі, інфраструктура, яку ми активно будуємо», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що ментально українці – це європейці. Він нагадав, що свого часу було чимало суперечок щодо вступу в Євросоюз таких країн, як Польща, Румунія, Словаччина, а нині вони є членами ЄС.

«Ми зараз бачимо результат», – констатував Президент України.

На запитання журналіста про те, чи можливий момент, коли Україна та Польща сядуть по один бік «столу» Європейського Союзу, Глава держави відповів: «Обов’язково буде такий момент».

Анджей Дуда зі свого боку відзначив, що Польща завжди підтримувала європейські прагнення України.

«Україна завжди була у Європі, а питання приналежності до ЄС – це питання політичного характеру, й це вимагає змін і багатьох реформ, які мають бути проведені в Україні», – сказав він.

Президент Польщі зауважив, що завжди стояв на позиції, що держави, які хочуть вступити до ЄС, повинні мати перспективу вступу – двері ЄС мають бути відчинені.

«Україна прямує до ЄС, а ми її на цій дорозі підтримуємо, і доказом цього є мій візит», – наголосив Анджей Дуда.

Щодо історичного аспекту двосторонніх відносин України та Польщі Володимир Зеленський висловив задоволення тим, що під час спілкування з Анджеєм Дудою вони були дуже відкритими в обговоренні питань історичної пам’яті.

«Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди й будемо сусідами назавжди», – сказав Президент України.

Він наголосив, що питання історичної пам’яті повинні вирішувати історики, професіонали, а не політики.

«Тому важливо, що сьогодні як політичне питання – питання історичної пам’яті знято повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути», – резюмував Володимир Зеленський.

Президент України також зауважив, що сьогодні в Одесі відбувся українсько-польський економічний форум, який відкривали президенти двох країн та очільники профільних міністерств. У зустрічі взяли участь близько 50 українських та 30 польських компаній. Багато уваги було приділено питанням розвитку інфраструктури.

«Я не побачив сьогодні жодного моменту, фундаментальної напруги, які б розділяли наші країни», – наголосив Президент України.