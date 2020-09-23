Україна робить усе, щоб бути рівноправним членом ЄС – Глава держави

Україна має не просто стати членом Європейського Союзу, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав, переконаний Президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спільному з Президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю українським і польським журналістам у межах поїздки до Одеси.
«Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом», – наголосив Глава Української держави.
«Це важливо. І для цього ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами», – додав Володимир Зеленський.
Він висловив подяку Республіці Польща й особисто Президенту Анджею Дуді за постійну підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності разом з іншими країнами ЄС.
Глава держави нагадав, що для набуття членства у Євросоюзі країни, які прагнуть до нього приєднатися, мають виконати чимало умов.
«Політики – і українські, і європейські – кажуть, що шлях до ЄС – це шлях з двостороннім рухом, один одному назустріч. Але ніхто не каже, що на цій дорозі багато смуг: багато чого повинна зробити країна, аби стати членом ЄС. Це і незалежна антикорупційна політика, і привабливий інвестиційний клімат, і, до речі, інфраструктура, яку ми активно будуємо», – сказав він.
Володимир Зеленський наголосив, що ментально українці – це європейці. Він нагадав, що свого часу було чимало суперечок щодо вступу в Євросоюз таких країн, як Польща, Румунія, Словаччина, а нині вони є членами ЄС.
«Ми зараз бачимо результат», – констатував Президент України.
На запитання журналіста про те, чи можливий момент, коли Україна та Польща сядуть по один бік «столу» Європейського Союзу, Глава держави відповів: «Обов’язково буде такий момент».
Анджей Дуда зі свого боку відзначив, що Польща завжди підтримувала європейські прагнення України.
«Україна завжди була у Європі, а питання приналежності до ЄС – це питання політичного характеру, й це вимагає змін і багатьох реформ, які мають бути проведені в Україні», – сказав він.
Президент Польщі зауважив, що завжди стояв на позиції, що держави, які хочуть вступити до ЄС, повинні мати перспективу вступу – двері ЄС мають бути відчинені.
«Україна прямує до ЄС, а ми її на цій дорозі підтримуємо, і доказом цього є мій візит», – наголосив Анджей Дуда.
Щодо історичного аспекту двосторонніх відносин України та Польщі Володимир Зеленський висловив задоволення тим, що під час спілкування з Анджеєм Дудою вони були дуже відкритими в обговоренні питань історичної пам’яті.
«Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди й будемо сусідами назавжди», – сказав Президент України.
Він наголосив, що питання історичної пам’яті повинні вирішувати історики, професіонали, а не політики.
«Тому важливо, що сьогодні як політичне питання – питання історичної пам’яті знято повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути», – резюмував Володимир Зеленський.
Президент України також зауважив, що сьогодні в Одесі відбувся українсько-польський економічний форум, який відкривали президенти двох країн та очільники профільних міністерств. У зустрічі взяли участь близько 50 українських та 30 польських компаній. Багато уваги було приділено питанням розвитку інфраструктури.
«Я не побачив сьогодні жодного моменту, фундаментальної напруги, які б розділяли наші країни», – наголосив Президент України.