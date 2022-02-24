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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, яка підло напала на неї; наша країна буде захищатися й не віддасть своєї свободи – Володимир Зеленський

24 лютого 2022 року - 14:13

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, яка підло напала на неї; наша країна буде захищатися й не віддасть своєї свободи – Володимир Зеленський

Держава Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією, яка підло напала на неї о 5-й ранку 24 лютого. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Офісі Глави держави.

«Цей ранок увійшов в історію, але ця історія абсолютно різна для нашої країни й для Росії. Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. Росія підло, самовбивчо напала вранці на нашу державу. Так само як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової війни», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, відсьогодні Україна та Росія – по різні боки світової історії, адже Російська Федерація стала на шлях зла.

Водночас, на переконання Президента, зараз багато що залежить від російського народу.

«Громадяни Росії сьогодні самі обиратимуть, на якому шляху кожен із них особисто», – зазначив він.

Володимир Зеленський закликав усіх російських громадян, хто ще «не втратив совісті», вийти та заявити протести проти цієї війни з Україною. Також він попросив українців, які мають родичів, друзів, знайомих журналістів, блогерів у Росії, звертатися до них з відповідними закликами та інформацією, щоб у РФ знали правду.

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