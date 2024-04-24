Україна розпочала переговори про укладення безпекової угоди з Португалією

Українська та португальська сторони розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди й узгодили графік подальших переговорів.

Відповідно до указу Президента, українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Окрему увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії в реалізації Української формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.