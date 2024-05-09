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Україна розпочала переговори з Бельгією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

10 травня 2024 року - 16:30

Україна розпочала переговори з Бельгією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки на виконання доручення Президента Володимира Зеленського та у продовження його нещодавньої телефонної розмови з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Відповідно до розпорядження Президента, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник Кабінету Прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс. 

«Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони обговорили текст проєкту угоди, торкнулися окремих положень та домовилися про наступний раунд переговорів. Досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом.

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