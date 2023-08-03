Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Усі повинні працювати на перемогу, на захист людей і України – звернення Президента Володимира Зеленського
Усі повинні працювати на перемогу, на захист людей і України – звернення Президента Володимира Зеленського

3 серпня 2023 року - 21:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

3 серпня 2023 року - 22:48

Усі повинні працювати на перемогу, на захист людей і України – звернення Президента Володимира Зеленського

3 серпня 2023 року - 21:45

Олена Зеленська: Подружжя українських дипломатів стають окремою дієвою силою

3 серпня 2023 року - 14:02

На Закарпатті Президент зустрівся з угорською громадою та відзначив державними нагородами воїнів

2 серпня 2023 року - 23:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Закарпаття
Робоча поїздка Президента України на Закарпаття

2 серпня 2023 року - 16:49

Перейти до всіх галерей

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

3 серпня 2023 року - 22:48

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

Україна сьогодні розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, що є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.

Українську делегацію очолив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», – наголосив він.

Ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Версія для друку