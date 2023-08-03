Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

Україна сьогодні розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, що є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.

Українську делегацію очолив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», – наголосив він.

Ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.