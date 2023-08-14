Україна щодня бореться за кожну незаконно вивезену Росією нашу дитину – Дар’я Герасимчук

Україна робитиме все, щоб навіть через багато років кожна незаконно депортована Росією українська дитина могла дізнатися про своє походження. Про це заявила радник – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук під час прямого ефіру «Укрінформу».

«Україна сьогодні бореться за кожну українську дитину. Процедури російського всиновлення чи опікунства ускладнюють пошук дітей. Однак ми щодня робитимемо все, щоб навіть через багато років дитина мала змогу дізнатися про своє походження. Це дуже важливо», – наголосила вона.

Радник – уповноважена Президента розповіла про те, як з’ясувати, що сталося з дітьми на тимчасово окупованих територіях України, куди окупанти вивозять юних українських громадян і де їх утримують.

Дар’я Герасимчук зазначила, що існує щонайменше шість сценаріїв, за якими росіяни викрадають українських дітей. Зокрема, це примусове вивезення в дитячі табори, вилучення дітей у батьків, які не погоджуються співпрацювати з окупаційними адміністраціями, розлучення з рідними у фільтраційних таборах.

Також, за її словами, росіяни почали впроваджувати новий сценарій – обов’язковий «медичний огляд» у лікувальних закладах, де у здорових дітей виявляють хворобу, яка потребує негайного лікування. Дітям, які перебувають у таких медичних закладах без батьків, призначають опікуна з російським громадянством.

Радник – уповноважена Президента зазначила, що такі дії окупантів щодо неповнолітніх громадян України – це геноцидна політика з боку РФ

«У Російської Федерації є два завдання: знищити українських дітей тут або ж викрасти, щоб поповнити свою націю», – сказала вона.

Як повідомила Дар’я Герасимчук, існують чіткі алгоритми робити з дітьми, яких вдалося повернути. Центр захисту прав дитини, відкритий Президентом України Володимиром Зеленським, займається оцінкою потреб кожної дитини згідно з Алгоритмом індивідуального супроводу дитини, повернутої з депортації чи примусового переміщення. Алгоритм нещодавно затвердила Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням керівника Офісу Глави держави.