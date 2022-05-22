Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Наші захисники й захисниці!

Сьогодні був справжній польський день. Я був радий вітати в Києві Президента нашої братньої Польщі та мого друга Анджея Дуду.

Спочатку, ще 3 травня, у нашій Верховній Раді в онлайн-форматі виступав Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. А сьогодні – вже особисто – був Президент Польщі. І, до речі, саме ця лінія співпраці – Україна – Польща, Україна – Британія дійсно була дуже дієвою і залишається такою впродовж цієї війни.

Я радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це – досягнення. Історичне досягнення наших народів. І я бажаю, щоб братерство між українцями й поляками зберігалося завжди. Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити.

Підписав указ про запровадження нової відзнаки України – для подяки тим містам партнерських держав, які найбільше допомогли. І першим таким містом став Жешув. Місто-рятівник. Цілком справедливо.

Інше рішення, про яке сказав сьогодні, – це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян, про українців. Як тепер у них? Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки.

І це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу.

І хочу також, щоб це було елементом нашої нової політики сусідства. Ми маємо вирішити суперечки й прибрати тиск минувшини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають, і які не є окупантами нашої держави.

Досягнуто й рішення, яке революційно змінює порядок на нашому кордоні. Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес.

Звичайно, говорили сьогодні з Анджеєм і про оборонну підтримку для України. І про посилення санкцій проти Росії. І про те, яких кроків потребуємо, щоб реалізувати нашу спільну мету – повноправне членство України у ЄС. Вдячний Анджею та всьому польському народу за те, що йдемо цим шляхом настільки швидко, наскільки це можливо.

Ввечері говорив з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розказав Борису про нашу зустріч, про переговори, про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, передусім агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну.

Готуюся розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах нашої держави.

У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати.

Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії.

Звичайно, у графіку й велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій. Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.

Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – «Рамштайн-2», якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони.

Підписав указ про нагородження наших військових. 194 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44 – посмертно.

Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну.

Віддає, щоб усі покоління нашого народу могли жити вільно й обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям.

Вічна слава всім, хто став на захист України!

Вічна памʼять кожному й кожній, чиї життя забрали російські загарбники.

Слава Україні!